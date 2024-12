Laspunta.it - WWF: 2024 negativo per l’ambiente.

Bilancio inper il nostro Pianeta secondo il WWF alla luce delle principali buone e cattive notizie su natura e sostenibilità che hanno marcato l’anno che sta per chiudersi. Ilcon ogni probabilità sarà ancora una volta il più caldo mai registrato al livello globale, secondo le proiezioni del servizio climatico europeo, con una temperatura media globale che potrebbe superare di oltre 1,5°C i livelli preindustriali rendendo ilprimo anno solare a superare questa soglia simbolica. La morsa della crisi climatica si è manifestata in ogni angolo della Terra con una moltitudine di eventi estremi, dalla siccità a gravi inondazioni in tutto il mondo. Inondazioni particolarmente devastanti si sono verificate in Afghanistan, Pakistan, Brasile, Uruguay e in molte località europee, come le alluvioni mortali che hanno colpito la Spagna alla fine di ottobre e in Italia l’Emilia-Romagna.