Società partecipata in stallo. Ancora da vendere il terreno. L’alienazione entro il 2026

Passa il tempo, ma resta da risolvere la situazione di Legnano Patrimonio, lacreata nel 2008 per la cartolarizzazione dei beni comunali, che è stata poi risucchiata nel vortice della crisi immobiliare. Èin corso la procedura di liquidazione e l’unico bene rimasto non èstato venduto. A riproporre la sfortunata vicenda è stata la ricognizione su tutte lepartecipate che, chela fine dell’anno passerà al vaglio della commissione dedicata e poi del consiglio comunale programmato il 30 dicembre. Proprio nella relazione viene riassunto l’ultimo periodo della storia di unache, in molte occasioni, è stata definita come un pessimo esempio di finanza creativa. Il report tratta anche l’ultimo bene da alienare, vale a dire iledificabile da oltre 8mila metri quadrati compreso tra viale Sabotino e via Menotti.