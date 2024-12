Ilrestodelcarlino.it - Nasce l’associazione “Cagli24“

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Torna, una sigla che fu protagonista nella scorsa legislatura come lista civica della lista del sindaco Alberto Alessandri. In questa nuova veste si definisce un movimento associativo "per il bene comune" e tra i promotori vi è l’ex assessore e Consigliere Comunale Stefano Polidori. "Dopo diversi incontri e momenti di confronto – si legge in un comunicato di Polidori – siamo lieti di annunciare la nascita dicome movimento associativo. Il progetto si rinnova con l’obiettivo di mettere al centro il bene comune, offrendo uno spazio aperto a tutti coloro che desiderano dare il proprio contributo per migliorare la comunità e il territorio.si propone di superare le logiche partitiche che spesso ostacolano il progresso e alimentano egoismi individuali, incompatibili con il bene della collettività.