Lopinionista.it - Manovra, legge Bilancio allo sprint finale in Senato

Leggi su Lopinionista.it

ROMA – La commissionedelha ripreso i lavori sulla, dopo la pausa per le festività natalizie. E’ previsto il dibattito sugli emendamenti presentati dall’opposizione, oltre 800. Visti i tempi ristretti, i lavori in commissione sono terminati senza dare mandato al relatore, per poi porre la fiducia in aula di Palazzo Madama oggi e votarla domani entro l’ora di pranzo. “Siamo inper l’approvazione della. Che avverrà con tempi più rapidi di quelli che furono impiegati da altri Governi del passato sostenuti dal Pd e dai grillini” dichiara il presidente deiri di Fi, Maurizio Gasparri. “I contenuti sono molto importanti e li illustreremo analiticamente nelle prossime ore. Con le azioni di governo del centrodestra l’occupazione ha superato i 24 milioni, la disoccupazione è scesa sotto il 6%, l’inflazione si è ridotta ai livelli minimi e lo spread sta intorno ai 100 punti.