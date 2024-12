Giornalettismo.com - Le caratteristiche dell’app Lamborghini TV

Una applicazione per le smart TV che ha al suo interno un’infinità di contenuti per conoscere (e anche apprendere) l’intero ecosistema di uno dei brand automobilistici più famosi al mondo. Scaricando la nuovissima app diTV si può entrare nel mondo dell’azienda di Sant’Agata Bolognese a 360°, per un’esperienza che unisce l’intrattenimento all’approfondimento tematico sul settore dell’automotive, visto dagli occhi di chi da anni lavora per realizzare dei veri e propri gioielli del mondo dell’automobilismo. LEGGI ANCHE > È arrivataTV, l’app per smart tv di un brand italiano d’eccellenza Una novità nel settore, soprattutto per quel che riguarda i contenuti messi a disposizione di ogni singolo utente che potrà scaricare l’appTV sulla propria Smart TV (attraverso gli store Android TV, LG e Samsung) in modo completamente gratuito e senza bisogno di effettuare alcuna registrazione.