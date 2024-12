Rompipallone.it - Juve, che beffa per Giuntoli: il calciatore ora è lontanissimo

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 27 Dicembre 2024 12:28 di Giancarlo SpinazzolaDopo un lungo corteggiamento lantus non riesce ad aggiudicarsi il giocatore: è sempre più vicino ad un altro clubC’è unsu tutti che è diventato tra i più dibattuti delle ultime settimane, con diversi top club europei che gli sono alle calcagna. Tra le tante squadre, i bianconeri stavano mostrando un vivo interesse ed erano inclini a provare a portarlo a Torino con massima decisione. Eppure, mentremeditava in attesa dell’affondo definitivo, ora sembra che l’affare sia quasi affossato per la Vecchia Signora con il Galatasaray che ha preso in mano la corsa al giocatore, sfidando le big della Premier.Si tratta di Milan Skriniar, il difensore che, ormai da tempo, ha rotto con il Paris Saint-Germain dopo essere stato escluso dagli schemi tecnici di Luis Enrique.