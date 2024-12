Calciomercato.it - Inter, Thuram e il messaggio sul futuro: “Non accadrà mai”. Poi punge la Juve

L’attaccante francese sta trascinando i nerazzurri a suon di gol e prestazioni: nel contratto del figlio d’arte c’è una clausola da circa 90 milioni Con capitan Lautaro Martinez in letargo, l’si aggrappa a Marcusper inseguire il bis scudetto e arrivare in fondo anche in Champions League.Marcus(LaPresse) – Calciomercato.itL’attaccante francese è ormai diventato una pedina imprescindibile nello scacchiere di Simone Inzaghi e ha già realizzato 13 reti in stagione tra campionato e coppe. Il figlio d’arte è all’apice della sua carriera: “Sì, sono nel mio momento migliore. All’sono in fiducia totale. Ed è grazie a chi mi sta intorno: compagni, mister, società – sottolineatoalla ‘Gazzetta dello Sport’ – Ho tanto però ancora da migliorare ancora: nel colpo di testa, per dire.