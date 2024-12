Lanazione.it - Firenze, muore nell’incendio mentre è ai fornelli: tragedia nel giorno di Santo Stefano

, 27 dicembre 2024 –nel quartiere dell’Isolotto. Una donna è morta in un incendio nel suo appartamento. Accade neldi. Secondo le ricostruzioni la donna era aio comunque in cucina quando è scoppiato un incendio. Le fiamme l’hanno travolta, non lasciandole scampo. L’allarme ai soccorsi è scattato subito. Sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia diOltrarno. Le condizioni della donna sono apparse subito disperate. Per lei non c’è stato niente da fare.