‘Fagiolata di buon auspicio’ e passeggiata notturna

A Castrocaro Terme e Terra del Sole proseguono le iniziative delle feste. In piazza delincontro continua ad ardere ‘a e Fog ad Nadel’ del Gruppo Alpini, dove alle 17 saranno protagonisti i più piccini che potranno ‘immergersi’ nelle letture a cura dei volontari di Nati per leggere (per info, tel. 349.9766518) e gustare la merenda a base di pane e nutella. In serata cena con la pasta e fagioli in occasione delladi. In piazza d’Armi a Terra del Sole i volontari impegnati a rinfocolare la brace organizzano la camminata ‘Di fuoco in fuoco’: unadi una decina di chilometri con 230 metri di dislivello, guidata da Laura Mengozzi e Salvatore Genovese. La partenza è fissata alle ore 20 al fuoco di Terra del Sole; lungo il cammino, intorno alle 21.