Sport.quotidiano.net - Ecco le prime mosse bianconere. Ascoli su Bruscagin, Agazzi e Martic

Leggi su Sport.quotidiano.net

L’ha già lo sguardo rivolto alla prima parte del suo 2025 che si svilupperà su un doppio binario parallelo in grado di comprendere da un lato la ripresa del campionato e dall’altro la sessione di calciomercato invernale. Le difficoltà saranno, come un po’ per tutte le squadre, quelle legate al fatto di dover giocare con la finestra di trattative aperta per l’intero mese di gennaio. Qui gli elementi di disturbo rispetto agli impegni da affrontare saranno rappresentati da rumors, sondaggi ed eventuali trattative. Come già annunciato il tecnico bianconero, alla ripresa dei lavori che vedrà il gruppo tornare a sudare al Picchio Village sotto le sue direttive, potrà subito tornare a contare su un nome importante per la serie C come quello di Forte. Lo ‘squalo’ dopo essere stato costretto a restare fuori dai giochi per svariati mesi a causa della nota vicenda legata al caso scommesse, scalpita per tornare a riassaporare il terreno di gara e quelle sensazioni che si possono provare soltanto nel corso di un match ufficiale.