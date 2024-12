Pianetamilan.it - Allenamenti Milan, il programma odierno dei rossoneri a Milanello

Il, stamattina, svolgerà una sessione dipresso il centro sportivo diello. Istanno preparando la sfida di Serie A contro la Roma allenata da Claudio Ranieri indomenica sera alle ore 20:45. Attualmente, la squadra di Paulo Fonseca è all'ottavo posto con 26 punti e deve ancora recuperare la partita contro il Bologna di fine ottobre, rinviata dal sindaco del capoluogo di regione Lepore per maltempo. Glideldi ieri: giornata di Santo Stefano soleggiata in quel diello. Dopo i 3 giorni di riposo concessi da Fonseca, la squadra si è ritrovata al centro sportivo per la colazione, che ha preceduto l'attivazione muscolare con l'aiuto di coni ed ostacoli bassi. Poi dei torelli hanno concluso la fase di riscaldamento. L'allenamento è andato avanti con degli esercizi sul possesso palla e, per concludere la sessione di, c'è stata la classica partitella su campo ridotto.