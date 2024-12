Gamerbrain.net - Zenless Zone Zero: Guida alla Migliore Build per Miyabi

Leggi su Gamerbrain.net

è una potente unità DPS in grado di infliggere danni elevati graziesua sinergia con l’Anomaly Master e la meccanica di accumulo Frost Anomaly. La sua efficacia dipende fortemente dal tasso di critico (Crit. Rate) e dall’utilizzo strategico dei suoi strumenti principali, i W-Engines e i Drive Discs. Di seguito trovi unacompleta per sfruttare al meglio, ottimizzando equipaggiamento, statistiche e squadre.Migliori W-Engines perEcco i W-Engines più adatti a, classificati in base all’efficacia:Hailstorm Shrine (S-Rank)Descrizione: Il W-Engine distintivo di, pensato appositamente per massimizzare il suo potenziale.Caratteristiche principali:Crit. Rate aumentato come statistica primaria.Sinergia perfetta con le sue abilità legatemeccanica Frost Anomaly.