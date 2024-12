Lanazione.it - “Sto perdendo i sensi”. Monossido killer, i messaggi disperati al fidanzato. Soccorsi partiti dalla Toscana

Firenze, 26 dicembre 2024 – E’ stato il, a lanciare l’allarme al Numero unico per le emergenze della, da qui la chiamata alla centrale operativa Sores Fvg. La sua compagna, 28 anni, intorno alle 4 gli mandava continuidicendo che aveva continui conati di vomito e sintomi di perdita di conoscenza. La 28enne, insieme ai suoi genitori, durante la notte tra Natale e Santo Stefano è rimasta intossicata daldi carbonio. La tragedia è avvenuta a Forni di Sopra (Udine), la mamma della giovane è deceduta per le inalazioni del gas, aveva 66 anni. Suo marito di 73 e la figlia di 28 sono ricoverati in gravi condizioni in ospedale a Trieste. "Gli infermieri sono riusciti a contattare la giovane invitandola a uscire dall'abitazione. Sono stati invece i vicini a portare all'esterno i suoi genitori, che non rispondevano alle telefonate".