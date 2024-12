Donnapop.it - Natalia Paragoni e la verità sulla depressione post-partum: «Non avevo voglia di vedere mia figlia»

oggi è mamma della piccola Ginevra, la primaavuta dalla relazione con Andrea Zelletta.Nonostante la loro famiglia sembri quella della Mulino Bianco, le cose stanno diversamente: la stessa influencer, infatti, ha raccontato del difficile momento vissuto dopo il parto. Con estrema onestà,ha raccontato una situazione nota a molte donne, ma che spesso viene taciuta.Cosa ha detto, ospite del podcast 1%Donne ha parlato della sua, una condizione molto delicata in cui spesso si ritrovano moltissime donne. Nonostante sia una situazione nota, però, non se ne parla abbastanza e – anzi – spesso si accusano le neo-mamme di non fare il necessario per i propri bimbi appena nati.