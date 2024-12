Iltempo.it - Comunità Incontro, la visita del senatore Gasparri: "Qui la vera alternativa"

Leggi su Iltempo.it

Oggi ad Amelia presso lail presidente dei senatori di Forza Italia Maurizioha incontrato i ragazzi che stanno concludendo il loro percorso di abilitazione per riprendere un posto nella società. “Leterapeutiche rappresentano laalla droga. Il governo sta assumendo iniziative per valorizzarle con regole che ne facilitino la operatività, consentendo la possibilità di scegliere unain qualsiasi parte d'Italia, a prescindere dal luogo di residenza delle persone che vogliono affrontare questo percorso”, ha detto. “Combattere la droga è un'assoluta priorità per tutte le Istituzioni. Stiamo potenziando gli interventi tesi a offrire delle risposte concrete a chi vuole uscire da questa tragedia. Una mano tesa per le famiglie - ha proseguito -, e la volontà ferma di applicare pienamente le norme che consentono ai detenuti tossicodipendenti, con condanne fino a sei anni, di uscire dal carcere per andare presso una