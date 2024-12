Liberoquotidiano.it - "Ascoltami, questo gioco è un privilegio". Alta tensione: De Martino stronca Ambra, cala il gelo

Regalo di Natale decisamente particolare e sostanzioso ad Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano Deche, in quanto registrato qualche settimana fa, è andato in onda regolarmente anche la sera del 25 dicembre. Una sera che difficilmente dimenticheràda Foligno, giovane ex pacchista dell'Umbria in studio accompagnata dal fratello Simone. La capostazione sembrava destinata a tornare a casa con una somma decisamente magra, ma la rivolta del pubblico seduto in studio e l'intervento "provvidenziale" di Deha cambiato la storia della partita. E così nel giro di pochi secondi la ragazza è passata dal "pacco" inteso come fregatura al "pacco" inteso come il miglior cadeau possibile sotto l'albero. Bruciati subito 300mila e 200mila euro e poco dopo pure i 100mila,sembra rassegnata al peggio e così quando il Dottore la tenta con 10mila euro si convince a dire sì.