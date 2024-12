Ilfattoquotidiano.it - Alpinisti dispersi sul Gran Sasso, riprendono i soccorsi con il rischio valanghe e l’incognita maltempo: il piano del sorvolo in elicottero

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Hanno trascorso la notte a valle i soccorritori dei dueLuca Perazzini, 42 anni, e Cristian Gualdi, 48 anni. I dueromagnoli sonoda domenica 22 dicembre sul. Ma con il meteo in via di miglioramento sono si preparano le difficili operazioni di soccorso., nientevia terra – Le squadre del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza sono giunte di nuovo a Fonte Cerreto (base della partenza della funivia per Campo Imperatore) per coordinare la ripresa delle attività di ricerca dei due, scivolati in un canalone mentre scendevano dalla vetta. Ma le difficoltà sono numerose: per il(3 su una scala di 5) oggi sono esclusi tentativi via terra con sci o ramponi ai piedi. Al momento le condizioni meteo sono ancora sfavorevoli.