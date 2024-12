Lanazione.it - Ad Arezzo arrivano i Tony Washington Gospel Singers

, 26 dicembre 2024 – La ventottesima edizione del ToscanaFestival continua a entusiasmare il pubblico e domenica 29 dicembre, alle ore 18, farà tappa adpresso il nuovo Auditorium Caurum Guido d’, situato in via Lazzaro Spallanzani. Protagonisti della serata saranno i, pronti a offrire una performance indimenticabile. L’evento è organizzato dal ToscanaFestival in collaborazione con la Fondazione Guido d’, con il sostegno del Comune die della Regione Toscana, il patrocinio del Consolato USA di Firenze, e la partnership di Unicoop Firenze, Caurum e Caffè River. Isono un ensemble di talento che porta avanti la ricca tradizione delafroamericano, combinando elementi classici con influenze contemporanee per creare un suono unico e coinvolgente.