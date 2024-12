Iodonna.it - Ospiti d'eccezione Giancarlo Giannini, Claudio Baglioni e Edoardo Leo

Come ogni anno, anche per questo Natale 2024 su Rai 1 (ore 21.30) va in onda lo speciale di Alberto Angela. Stanotte a Roma – questo il titolo – lo vede esplorare la Città Eterna dopo gli appuntamenti natalizi a Napoli, Milano e Parigi. Dunque Roma vista nei suoi luoghi più magici e suggestivi. E con un altro Cicerone d’. Alberto Angela sul papà Piero: «Sorriso e semplicità erano i suoi segreti» X Leggi anche › Alberto Angela, l’appello social contro l’abbandono degli animali: «Allungano la vita, lo dice la scienza» Per gli utenti della piattaforma satellitare gratuita tivùsat, lo speciale sarà trasmesso anche sul canale 210 RAI4K, offrendo immagini in Ultra Alta Definizione.