Biccy.it - Carlo Aloia svela che regalo gli ha fatto Sonia Bruganelli per la nascita della figlia

hanno stretto una bella amicizia a Ballando con le Stelle e nonostante lui non sia riuscito a farla ballare granché lei si è impegnata molto rompendosi addirittura un paio di costole. In pochi però sanno che il ballerino, durante i mesi passati a Ballando con le Stelle, è diventato padre per la prima voltapiccola Michelle, nata proprio poche settimane fa. “La settimana in cui è arrivata è stata un po’ un caos, ma anche un momento speciale. Ho chiesto alla produzione di Ballando se potevo andare a Bologna per il parto e, senza nemmeno farmi parlare, mi hanno detto subito: “Ma certo, vai!”. Milly in particolare dava per scontato che partissi“, ha dichiarato a Novella 2000., suaMichelle nata durante Ballando con le Stelle“Mia moglie mi ha mandato un messaggio nel pomeriggio di mercoledì dicendomi che stava andando in ospedale perché aveva perso le acque.