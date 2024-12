Ilfattoquotidiano.it - Uccisa da furgone pirata nel Lecchese, identificata la vittima: Ambra De Dionigi aveva 29 anni

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Investita da un. Si chiamavaDe29la donna investita ea Nibionno (Lecco). Il cadavere della giovane è stato trovato ieri in una strada di servizio parallela alla superstrada 36. I carabinieri di Lecco sono arrivati all’identificazione della ragazza che risiedeva a Pasturo, in Valsassina, dove vive la famiglia.I militari, che indagano, sono alle ricerca undi colore chiaro, il cui conducente si è allontanato senza prestare soccorso. Alla conclusione gli investigatori sono giunti grazie alla visione delle immagini riprese dalle telecamere della zona, oltre che dall’analisi dei reperti rinvenuti sul luogo dell’investimento e dalle testimonianze acquisite. Una volta identificato ildella strada sarà denunciato per omicidio colposo e omissione di soccorso.