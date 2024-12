Tuttivip.it - “Sono bisessuale, a casa lo sanno”. Grande Fratello, nella notte è arrivato il secondo coming out

Leggi su Tuttivip.it

A soli tre giorni dalle dichiarazioni di Helena Prestes, un nuovoout scuote ladel. Durante una conversazione informale con Shaila Gatta, la concorrente Zeudi Di Palma ha deciso di aprirsi, rivelando il suo orientamento sessuale e raccontando le sue esperienze passate.chiacchierata con Shaila, Zeudi ha confermato con serenità: “Se mi piacciono anche le donne? Sì certo, ho anche avuto delle relazioni, una di nove mesi. A prescindere da questa cosa di Helena sarebbe uscito, non ho problemi a parlarne e non ne ho mai avuti”.La confessione è avvenuta in modo naturale, mostrando una Zeudi sicura di sé e della propria identità, un aspetto che ha colpito sia i coinquilini dellache il pubblico a. Parlando del suo passato, Zeudi ha condiviso dettagli significativi sul suo percorso di accettazione, spiegando di aver fattoout nel 2020, prima con la sua famiglia e poi con il suo ex ragazzo.