Recensioni false Aduc | il Governo mette una bandierina ma crea ostacoli ai consumatori

Leggi su Ildenaro.it

Lesono pratiche commerciali ingannevoli, già punite dall’Antitrust e già soggette, per chi le incentiva, a sanzioni fino a 10 milioni di euro. Ma il, “nel solco del suo impegno di normare nei particolari azioni e pensieri (ricordiamo i Rave), ha volutore lae stabilire delle linee guida che, per essere applicate, avranno bisogno di un regolamento attuativo. Vedremo . Così l’in una nota dopo il provvedimento delsulle. “Ribadiamo – scrive l’associazione di– che di questa legge non ce n’era proprio bisogno, visto le norme Antitrust. Ci sembra stilata non per favorire i, ma per porreall’espressione degli stessi”. “Con la legge oggi approvata dal– conclude la nota – una cosa è certa: pochissime persone si esprimeranno.