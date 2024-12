Ilgiorno.it - Milano e la crociata anti-fumo: “Le sigarette avvelenano la città, il divieto all’aperto va fatto rispettare”

– “libera dal? Sarà un passo av, sicuramente. Ma un conto sono gli annunci, un altro i fatti. Voglio vedere cosa succederà a gennaio prima di applaudire”. A commentare la stretta imminente sullenegli spazi pubbliciè Girolamo Sirchia, oggi 91enne: oltre 20 anni fa, da ministro della Salute, riuscì ad attuare la prima vera rivoluzione per tutelare i non tabagisti dalpassivo grazie alla legge n. 3/2003 – la cosiddetta “Legge Sirchia“ – entrata in vigore il 10 gennaio 2005 (le “bionde“ vennero messe al bando in tutti i luoghi chiusi). Ora, dal 1° gennaio, come previsto dal “Piano aria clima“, all’ombra della Madonnina ildigià in vigore dal 2021 in alcuni spazi sarà esteso “a tutte le aree pubbliche o ad uso pubblico incluse le aree stradali” ad eccezione di “luoghi isolati dove sia possibile il rispetto della distanza di almeno 10 metri da altre persone”.