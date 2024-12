Mi piacciono uomini e donne Grande Fratello dopo la puntata arriva un altro coming out

Leggi su Caffeinamagazine.it

Al termine delladel, andata in onda nella serata del 23 dicembre, èto unout da parte di una concorrente. Nei giorni scorsi era stata Helena a soffermarsi sul suo interesse anche nei confronti delle ragazze e ora un’altra gieffina ha deciso di essere chiara e ha ammesso che lei non solo gli, ma anche le.Nel post-delquesta concorrente ha esclamato a proposito del suoout: “Se mianche le? Sì certo, ho anche avuto delle relazioni, una di nove mesi. A prescindere da tutto sarebbe uscito, non ho problemi a parlarne e non ne ho mai avuti. Se mi sono resa conto della mia bisessualità da poco? Io lo so da quando sono piccola“.Leggi anche: “Fatta una cavolata”., la verità su Luca e Jessica: è successo sotto le coperteout della concorrente: “Mianche le”Dunque, una concorrente delnon ha alcun problema a rivelare la sua bisessualità.