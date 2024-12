Inter-news.it - Inzaghi: «Inter concentrata! Thuram continui così. Frattesi? 6? buoni»

Leggi su Inter-news.it

ha parlato al termine della partita trae Como, vinta dalla formazione nerazzurra per 2-0. Il commento dell’allenatore.CONCENTRATI – Simonea Sky Sport sulla vittoria di stasera: «I complimenti al Como vanno fatti perché sono venuti a fare una gara propositiva, mache ha concesso pochissimo. Nel primo tempo non brillantissimi, il campo ci ha danneggiato un po’, non era perfetto, ma fatta gara matura e sapevamo che cambiando passo nel secondo tempo avremmo potuto vincere».IN AIUTO – Poisul francese: «? Ha lavorato bene insieme ai suoi compagni, a me e a tutto lo staff. Si è adattato subito, continua a migliorare, sa che deve continuare. Ci sta aiutando tanto».CONCORRENZA – Ancorasul minutaggio di: «? Nell’, come in tante altre squadre c’è concorrenza, ma sta lavorando bene.