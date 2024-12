Lortica.it - Il microbiota a Natale

Leggi su Lortica.it

Tra la cena della vigilia e il giorno diintroduciamo più di 3 kg di alimenti, cibo solido in prevalenza sul cibo liquido. Ritengo che tra il 24 dicembre e il 1 gennaio si possa mangiare oltre 15 kg di alimenti. Un volume enorme che percorre l’intero intestino lungo 5 volte la nostra altezza: un improvviso tsunami alimentare. Quando mangiamo non siamo mai soli. Ciò che mangiamo noi, lo mangia pure ilintestinale che e’ un organo attivo presente nel lungo canale intestinale. I sintomi e i disturbi intestinali sono il linguaggio dell’intestino, la sua reazione all’improvviso tsunami alimentare delle feste.Si eccede in particolare nella dose dei carboidrati e dei grassi alimentari. Poi nella dose delle proteine grasse, cioè nelle proteine accompagnate con lipidi negli alimenti di origine animale.