Il comitato Cabbiano-Valentino sempre vicino ai più fragili

Natale solidale con le persone malate. Quest’anno il presepe realizzato dalè un segno di speranza per le tante persone che vivono la malattia e la solitudine. Come da tradizione ilha allestito, lungo la strada provinciale Mezzina, in contrada, a Castel di Lama, il presepe artistico, che è stato dedicato ai malati e alle persone sole. Un presepe realizzato con il cuore e dedicato a tutte le persone in difficoltà, perché Natale è soprattutto umanità. Il presepe è stato allestito sulla strada provinciale Mezzina, ospitato nel giardino della famiglia Perez, perché possa essere ammirato da tutti e perché possa rappresentare un messaggio di speranza per tutti. Si tratta della sedicesima edizione.