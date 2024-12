Formiche.net - I3U2? Perché l’Italia è centrale per Imec e I2U2

Leggi su Formiche.net

Il gruppo, composto da India, Israele, Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti, rappresenta un modello innovativo di cooperazione internazionale, in grado di coniugare pragmatismo e visione strategica. Questa alleanza quadrilaterale si concentra su obiettivi condivisi, favorendo la connettività globale, l’integrazione economica e lo sviluppo tecnologico, ma anche affrontando sfide emergenti come la sicurezza energetica e alimentare.Ciò che distingueè la capacità di superare tensioni storiche e dispute regionali, puntando su progetti concreti in settori chiave come energia, gestione delle risorse idriche, intelligenza artificiale, trasporti, sanità e difesa. Per esempio: con la guerra a Gaza che continua, e gli emiratini che non possono non porsi in posizione di contrasto all’iniziativa israeliana, il formato ha comunque retto.