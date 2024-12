Ilgiorno.it - Ex operaio crea algoritmo per calcolare i benefici Isee. La storia di Elsa, 91 anni: “Grazie a lui ho l’assegno da vedova”

Leggi su Ilgiorno.it

BRESCIA – “”. Il messaggio con foto del verbale è arrivato lunedì mattina a Emma Ongari, volontaria dello Spi Cgli di Mantova:, 91, ha ricevuto la documentazione che attesta il diritto a riceveredinza e di accompagnamento. L’anziana vive in provincia di Brescia. “È il dono di Natale che aspettavamo, ci sarebbe da fasteggiare”, racconta la la figlia Maristella, residente a Mantova. Il “ringraziamento inviato alla volontaria che ci ha seguito con disponibilità e competenza” è da condividere con l’inventore della “calcolatrice dei diritti“, un software che un ex operario metalmeccanico con la passione per l’informatica, oggi volontario dello Spi (Sindacato pensionati italiani) della Cgil, ha sviluppato. “Si tratta di un programma che consente di fotografare la condizione socio-economica dell’utente e individuare idi cui ha diritto – spiega Vincenzo Bevilacqua, responsabile regionale degli sportelli sociali Spi Cgil Lombardia –.