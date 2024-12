Ilgiorno.it - Ernesto Della Mina morto sull’escavatore, lo strazio della famiglia: “Aspettiamo l’autopsia da 10 giorni, vogliamo seppellirlo”

Leggi su Ilgiorno.it

MELLO – “Che almeno la data del funerale la facciano scegliere a noi”. Un’anziana madre, fratelli, figli, nipoti e pronipoti piangono la scomparsa di, venuto a mancare la mattina di una settimana fa, il 17 dicembre, in seguito al ribaltamento dell’escavatore che stava manovrando. Lo piangono, tuttavia, senza poterlo vedere: la salma si trova nell’obitorio dell’ospedale di Sondrio eè stata fissata per venerdì 27, a diecidal tragico incidente. Un’attesa che, se possibile, acuisce ancora di più il dolore di questa grandee in particolare di Silvia, la madre.era il primogenito, primo di sette figli. “È qui che lo aspetta, lo vuole riabbracciare e continua a chiedere quando ce portano, quando ce lo faranno rivedere” dice Maurizio Baraiolo, fratello die figliostessa mamma.