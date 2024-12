Iodonna.it - «È quando ci fermiamo e ci allontaniamo dalle pressioni della vita quotidiana che troviamo lo spazio per vivere la nostra vita con un cuore aperto, con amore, gentilezza e perdono»

Un discorso natalizio carico di significato, quest’anno ancor di più. Dopo un 2024 difficile, segnato dalla battaglia contro il cancro e un lungo periodo lontana dai riflettori, Kate Middleton ha scelto di condividere il suo messaggio durante il tradizionale concerto Together at Christmas. Parole d’e speranza, con la principessa del Galles che intutti a riscoprire ciò che davvero unisce le persone, in un momento dell’anno che chiama a rallentare e a riflettere sugli aspetti essenziali. Feste di Natale, i royal look più belli di sempre guarda le foto Il concerto di Natale all’Abbazia di WestminsterL’evento, ospitato a inizio dicembre nell’Abbazia di Westminster, ha visto la partecipazionefamiglia reale, inclusi il principe William e i figli George, Charlotte e Louis.