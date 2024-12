Agi.it - Caso Mussolini, la procura sportiva vuol vederci chiaro. La Juve Stabia, "siamo tranquilli"

Leggi su Agi.it

AGI - Diventa unl'esultanza dei tifosi dellaper il primo gol da professionista di Romano Floriani, pronipote del Duce e figlio dell'ex eurodeputata Alessandra. Come è usanza diffusa, lo stadio aveva scandito il suo cognome dopo la rete che domenica scorsa ha fruttato il successo per 1-0 sul Cesena, ma secondo alcuni osservatori ci sarebbe stato chi ha accompagnato l'urlo con il braccio teso nel saluto romano. Un portavoce della Figc ha riferito alla AFP che lafederale compilerà un rapporto sull'episodio che sarà trasmesso al giudice sportivo della Serie B per eventuali provvedimenti. Il terzino destro in prestito dalla Lazio, che compirà 22 anni il 27 gennaio, porta il cognome sia del padre (ex ufficiale della Guardia di Finanza) che della madre, anche se dietro la maglia compare la scritta "F.