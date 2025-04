Operaio morì folgorato chiesto il rinvio a giudizio per il titolare

chiesto il rinvio a giudizio per l’imprenditore agricolo di 62 anni Aniello D’Angelo, accusato di omicidio colposo per la morte dell’Operaio Salvatore Ferraro, deceduto nel giugno 2023 in seguito ad un infortunio sul lavoro avvenuto durante la raccolta delle ciliege nel fondo di D’Angelo a Castel di Sasso, nel Casertano.In particolare, dagli accertamenti eseguiti dai carabinieri, emerse che Ferraro, che non era stato assunto regolarmente, era rimasto folgorato mentre cercava di posizionare una scala in alluminio di sei metri su un albero; la scala toccò infatti dei cavi elettrici che erano sul frutteto e lo sovrastavano, e il lavoratore prese la scossa e rimase ucciso. La Procura della Repubblica ha contestato a D’Angelo, residente a Santa Maria Capua Vetere e difeso dagli avvocati Gaetano Crisileo e Raffaele Gaetano Crisileo, anche la violazione delle norme di sicurezza sul lavoro perché, quale datore di lavoro di Ferraro, non ha tenuto conto delle capacità lavorative e delle condizioni di salute e di sicurezza dell’Operaio, né lo ha sottoposto a visita medica al fine di accertarne l’idoneità sanitaria alla mansione di operatore agricolo. Anteprima24.it - Operaio morì folgorato, chiesto il rinvio a giudizio per il titolare Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minutiIl sostituto procuratore di Santa Maria Capua Vetere, Daniela Pannone, hailper l’imprenditore agricolo di 62 anni Aniello D’Angelo, accusato di omicidio colposo per la morte dell’Salvatore Ferraro, deceduto nel giugno 2023 in seguito ad un infortunio sul lavoro avvenuto durante la raccolta delle ciliege nel fondo di D’Angelo a Castel di Sasso, nel Casertano.In particolare, dagli accertamenti eseguiti dai carabinieri, emerse che Ferraro, che non era stato assunto regolarmente, era rimastomentre cercava di posizionare una scala in alluminio di sei metri su un albero; la scala toccò infatti dei cavi elettrici che erano sul frutteto e lo sovrastavano, e il lavoratore prese la scossa e rimase ucciso. La Procura della Repubblica ha contestato a D’Angelo, residente a Santa Maria Capua Vetere e difeso dagli avvocati Gaetano Crisileo e Raffaele Gaetano Crisileo, anche la violazione delle norme di sicurezza sul lavoro perché, quale datore di lavoro di Ferraro, non ha tenuto conto delle capacità lavorative e delle condizioni di salute e di sicurezza dell’, né lo ha sottoposto a visita medica al fine di accertarne l’idoneità sanitaria alla mansione di operatore agricolo.

Potrebbe interessarti anche:

Caso plusvalenze : chiesto il rinvio a giudizio per De Laurentiis! Ecco il motivo di questa decisione

di Redazione JuventusNews24Caso plusvalenze, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis è stato rinviato a giudizio: sotto torchio queste situazioni Nuova svolta nel caso plusvalenze, stesso ...

Investe e uccide un 18enne : chiesto il rinvio a giudizio

La Procura di Napoli Nord ha chiesto il rinvio a giudizio per il 19enne di Marano, Aurelio Taglialatela, accusato dell'omicidio volontario del 18enne Corrado Finale e del tentato omicidio di un ...

L'auto blu dell'Ars usata per portare il gatto e altri fini privati : chiesto il rinvio a giudizio per Miccichè

Avrebbero utilizzato per fini personali l'auto blu dell'Ars e sono imputati per truffa e peculato: stamattina, davanti al gup Marco Gaeta, dopo la richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla ...

Operaio morì folgorato, chiesto il rinvio a giudizio per il titolare. Operaio morì folgorato, chiesto processo per quattro. Operaio del Comune di Francavilla al Mare morì folgorato: chiesto il rinvio a giudizio di quattro persone. Udine. Morì folgorato al primo giorno di lavoro, fissato processo. Elettricista morto folgorato. Due datori di lavoro a processo. Il tragico elenco dei morti sul lavoro nelle ferrovie italiane. Ne parlano su altre fonti

(L’agenzia msn.com ha pubblicato che:) Folgorato e avvolto dalle fiamme: operaio 52enne muore nell'azienda in cui lavorava a Trevenzuolo - L'uomo è stato raggiunto da una scarica elettrica ad alto voltaggio, che non gli ha dato scampo. Stava operando su un carroponte per spostare dei materiali quando sarebbe entrato in contatto con una p ...

(Da quanto emerge da bari.repubblica.it:) Vincenzo Arsena, chi era l’operaio morto folgorato in Veneto. “Donatore di sangue, uomo esemplare” - Il 52enne era originario del Brindisino. Ex operaio dell'Ilva era emigrato al Nord per lavoro. Lascia una moglie e due figli. Ed è ricordato dai conoscenti: ...

(Lo segnala veronasera.it:) Folgorato, rimane bloccato sotto un macchinario che sta andando a fuoco: morto operaio - Il drammatico incidente si è consumato nella mattinata di mercoledì a Trevenzuolo, in un'azienda situata in via del Lavoro. Sul posto si sono precipitati vigili del fuoco e personale del 118, ma per l ...