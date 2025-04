Quanto influiranno i dazi sulla moda? Le previsioni dopo lo stop di 90 giorni di Trump e il destino del fast fashion

Trump. La bufera con i dazi imposti dagli Stati Uniti potrebbe influenzare (e in parte lo sta già facendo) arrivano i dazi di reciprocità per 180 stati, e fra loro ci sono i maggiori importatori dei prodotti del fashion system. Tra questi ad essere più colpita potrebbe essere la produzione del fast fashion, la più diversificata e dislocata in termini geografici: come influiranno i dazi sulla moda?dazi e moda: cosa accade ora?La prima manovra, annunciata una settimana fa, stabiliva un dazio base del 10% su tutte le importazioni. Alcuni paesi avranno invece una tassazione che arriverà fino al 50%. Come per esempio la Cina, che dal prossimo luglio raggiungerà il 54%; il Vietnam il 46%, mentre l’India si fermerà al 37%, seguita dal Pakistan al 29% accanto alla tassazione unica degli stati membri dell’Unione Europea del 20%. Metropolitanmagazine.it - Quanto influiranno i dazi sulla moda? Le previsioni dopo lo stop di 90 giorni di Trump (e il destino del fast fashion) Leggi su Metropolitanmagazine.it L’ha chiamato Liberation Day Tarifs, Donald. La bufera con iimposti dagli Stati Uniti potrebbe influenzare (e in parte lo sta già facendo) arrivano idi reciprocità per 180 stati, e fra loro ci sono i maggiori importatori dei prodotti delsystem. Tra questi ad essere più colpita potrebbe essere la produzione del, la più diversificata e dislocata in termini geografici: come: cosa accade ora?La prima manovra, annunciata una settimana fa, stabiliva uno base del 10% su tutte le importazioni. Alcuni paesi avranno invece una tassazione che arriverà fino al 50%. Come per esempio la Cina, che dal prossimo luglio raggiungerà il 54%; il Vietnam il 46%, mentre l’India si fermerà al 37%, seguita dal Pakistan al 29% accanto alla tassazione unica degli stati membri dell’Unione Europea del 20%.

Potrebbe interessarti anche:

Trump - alle 17 in videocollegamento col forum di Davos. E’ allarme per l’annuncio di nuovi dazi

Roma, 23 gennaio 2025 – Alle 17 il neo presidente Usa Donald Trump interverrà da remoto al World Economic Forum di Davos, dove dovrebbe annunciare le sue politiche tra cui nuovi dazi a Messico e ...

Dazi di Trump - Canada e Messico preparano ritorsioni. La Cina protesta : “Le guerre commerciali non hanno vincitori”

Roma, 2 febbraio 2025 - La risposta ai dazi di Trump è arrivata subito da Canada e Messico (Washington ha imposto il 25% per entrambi i Paesi, ndr). Il primo ministro canadese, Justin Trudeau, ...

Dazi - il piano Trump è un colpo da shock : e (adesso) può favorire la Cina - ecco perché

Una botta inaspettata, benché minacciata e annunciata. Nessuno si sarebbe tuttavia atteso il peggiore degli scenari possibili, dazi doganali lanciati dagli Stati Uniti contro tutti i Paesi del...

Dazi, quanto è a rischio la moda dopo lo stop di 90 giorni?. Ne parlano su altre fonti

(Come indicato da style.corriere.it:) I dazi spaventano la moda? - L’aveva detto e l’ha fatto: i dazi trumpiani sono entrati in vigore e per la moda e la sua filiera sarà una batosta considerevole. Un paio di mesi fa ho chiesto a un grande imprenditore della moda ita ...

(Il quotidiano informazione.it ha riportato che:) Dazi e l'impatto sulle previsioni economiche - MILANO – L’incertezza più che i dazi di Trump, circa i quali si aspettano annunci concreti il 2 aprile, pesa sulle prospettive di crescita dell’Eurozona nel breve termine. E’ questa la d ...

(In base alle informazioni di fashionunited.it:) Cosa comportano i dazi all'importazione europei sui prodotti americani per l'industria della moda? - Cosa comportano i dazi all'importazione europei sui prodotti americani per l'industria della moda? Prima di tutto: Trump aveva già lanciato nel 2018 una serie di dazi all'importazione volti a ridurre ...