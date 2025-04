Ancora violenza a Prato | cittadino cinese aggredito da connazionali armati di coltelli manganelli e armi da fuoco

Prato: nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 aprile un uomo, cittadino cinese, ha subìto un agguato da parte di connazionali armati ci coltelli, manganelli telescopici e armi da fuoco.Ancora da capire i motivi dell’aggressione ma da mesi la città è segnata dalla cosiddetta guerra delle grucce, una faida all’interno della comunità cinese per la gestione del mercato degli appendiabiti.Gli assalitori hanno esploso diversi colpi in aria: alla vittima sono arrivate diverse coltellate. L’uomo, ricoverato all’ospedale Santo Stefano di Prato, non è in pericolo di vita. “Le indagini sono in corso, al fine di individuare i responsabili e di scoprire le ragioni dell’aggressione”, ha dichiarato in un comunicato il procuratore della Repubblica Luca Tescaroli che insieme alla squadra mobile indaga da tempo sull’escalation criminale tra gruppi cinesi che va avanti dal giugno 2024. Ilfattoquotidiano.it - Ancora violenza a Prato: cittadino cinese aggredito da connazionali armati di coltelli, manganelli e armi da fuoco Leggi su Ilfattoquotidiano.it Non si ferma l’escalation criminale nel territorio di: nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 aprile un uomo,, ha subìto un agguato da parte dicitelescopici edada capire i motivi dell’aggressione ma da mesi la città è segnata dalla cosiddetta guerra delle grucce, una faida all’interno della comunitàper la gestione del mercato degli appendiabiti.Gli assalitori hanno esploso diversi colpi in aria: alla vittima sono arrivate diverse coltellate. L’uomo, ricoverato all’ospedale Santo Stefano di, non è in pericolo di vita. “Le indagini sono in corso, al fine di individuare i responsabili e di scoprire le ragioni dell’aggressione”, ha dichiarato in un comunicato il procuratore della Repubblica Luca Tescaroli che insieme alla squadra mobile indaga da tempo sull’escalation criminale tra gruppi cinesi che va avanti dal giugno 2024.

