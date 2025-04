Ernst August di Hannover è ricoverato in terapia intensiva a Madrid | preoccupano le condizioni di salute del marito di Carolina di Monaco

Carolina di Monaco è in apprensione per la salute del padre di sua figlia, Ernst di Hannover, ricoverato da martedì 3 aprile nella clinica Ruber Internacional di Madrid. Secondo il quotidiano spagnolo Vanitatis, l’uomo, che vive nella capitale spagnola da anni, si è recato al pronto soccorso dell’ospedale, ma da allora non sono stati resi noti i dettagli sulle motivazioni del suo ricovero. Nonostante la separazione del 2009, Carolina e Ernst non hanno mai divorziato, e quindi sono ancora ufficialmente marito e moglie.A parlare delle condizioni di Ernst di Hannover è Claudia Stilianopoulos, sua compagna da almeno tre anni. La donna ha rivelato a Informalia di essere molto preoccupata, specificando che il Principe è attualmente ricoverato in terapia intensiva e che “non ha nulla a che fare con l’anca”, facendo riferimento all’operazione che Ernst aveva subito nel dicembre 2024. Ilfattoquotidiano.it - “Ernst August di Hannover è ricoverato in terapia intensiva a Madrid”: preoccupano le condizioni di salute del marito di Carolina di Monaco Leggi su Ilfattoquotidiano.it diè in apprensione per ladel padre di sua figlia,dida martedì 3 aprile nella clinica Ruber Internacional di. Secondo il quotidiano spagnolo Vanitatis, l’uomo, che vive nella capitale spagnola da anni, si è recato al pronto soccorso dell’ospedale, ma da allora non sono stati resi noti i dettagli sulle motivazioni del suo ricovero. Nonostante la separazione del 2009,non hanno mai divorziato, e quindi sono ancora ufficialmentee moglie.A parlare delledidiè Claudia Stilianopoulos, sua compagna da almeno tre anni. La donna ha rivelato a Informalia di essere molto preoccupata, specificando che il Principe è attualmenteine che “non ha nulla a che fare con l’anca”, facendo riferimento all’operazione cheaveva subito nel dicembre 2024.

Potrebbe interessarti anche:

Carolina di Monaco - suo marito Ernst August di Hannover preoccupa

Il marito di Carolina di Monaco, Ernst August di Hannover, preoccupa la famiglia dopo che è stato ricoverato per un intervento chirurgico lo scorso novembre. Carolina di Monaco, il ricovero in ...

Divorzio Carolina di Monaco - “Ernst August di Hannover si è risposato”

Carolina di Monaco e Ernst August di Hannover hanno finalmente divorziato dopo 16 anni dalla fine non ufficiale del loro matrimonio? Sembra impossibile, ma pare che il Principe si sia risposato in ...

Carolina di Monaco - suo marito Ernst August di Hannover in terapia intensiva

Il marito di Carolina di Monaco, Ernst August di Hannover, è più grave di quanto si pensava. Ricoverato in ospedale dallo scorso 3 aprile, è in terapia intensiva, stando a quanto dichiarato dalla ...

“Ernst August di Hannover è ricoverato in terapia intensiva a Madrid”: preoccupano le condizioni…. Carolina di Monaco, suo marito Ernst August di Hannover in terapia intensiva. Carolina di Monaco: Ernst August di Hannover, padre della figlia, ricoverato in Spagna. Carolina di Monaco, suo marito Ernst August di Hannover in ospedale. Lei non c’è. Carolina di Monaco, suo marito Ernst August di Hannover ricoverato. Ma lei non se ne cura. Carolina di Monaco, suo marito Ernst August di Hannover preoccupa. Ne parlano su altre fonti

(A riportarlo è informazione.it:) Carolina di Monaco: Ernst August di Hannover, padre della figlia, ricoverato in Spagna - La salute di Ernst August di Hannover, padre della figlia di Carolina di Monaco, preoccupa il mondo royal. Secondo il quotidiano spagnolo 'Vanitatis', il principe di Hannover è stato ricoverato all'Os ...

(Stando a quanto scrive dilei.it:) Carolina di Monaco, suo marito Ernst August di Hannover in terapia intensiva - Peggiorano le condizioni del marito di Carolina di Monaco, Ernst August di Hannover. La sua fidanzata: “È in terapia intensiva”.

(Da una nota di dilei.it si apprende che:) Carolina di Monaco, suo marito Ernst August di Hannover in ospedale. Lei non c’è - Il marito di Carolina di Monaco, Ernst August di Hannover, è ricoverato in ospedale dal 3 aprile. Ma nessuno della famiglia va a trovarlo.