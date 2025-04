Cina | Sichuan Airlines inaugurera’ primo volo diretto Chengdu-Madrid

volo diretto regolare sara’ inaugurato tra Chengdu, capoluogo della provincia cinese sud-occidentale del Sichuan, e Madrid, capitale della Spagna, a partire dal 27 aprile. La compagnia Sichuan Airlines operera’ questa rotta con quattro voli di andata e ritorno a settimana, nei giorni di lunedi’, mercoledi’, venerdi’ e domenica. Si tratta del primo collegamento diretto della compagnia aerea con la Spagna, rafforzando la connettivita’ aerea tra la Cina occidentale e il Paese europeo, secondo quanto riferito dall’azienda. I voli partiranno dall’Aeroporto internazionale Tianfu di Chengdu all’1:40 (ora di Pechino), e arriveranno a Madrid alle 8:50 (ora locale). I voli di ritorno decolleranno da Madrid alle 11:05 (ora locale) e atterreranno a Chengdu alle 5:00 del giorno successivo (ora di Pechino). Romadailynews.it - Cina: Sichuan Airlines inaugurera’ primo volo diretto Chengdu-Madrid Leggi su Romadailynews.it Un nuovoregolare sara’ inaugurato tra, capoluogo della provincia cinese sud-occidentale del, e, capitale della Spagna, a partire dal 27 aprile. La compagniaoperera’ questa rotta con quattro voli di andata e ritorno a settimana, nei giorni di lunedi’, mercoledi’, venerdi’ e domenica. Si tratta delcollegamentodella compagnia aerea con la Spagna, rafforzando la connettivita’ aerea tra laoccidentale e il Paese europeo, secondo quanto riferito dall’azienda. I voli partiranno dall’Aeroporto internazionale Tianfu diall’1:40 (ora di Pechino), e arriveranno aalle 8:50 (ora locale). I voli di ritorno decolleranno daalle 11:05 (ora locale) e atterreranno aalle 5:00 del giorno successivo (ora di Pechino).

Potrebbe interessarti anche:

Emirates Airlines apre le selezioni per piloti esperti

EMIRATES, la più grande compagnia aerea internazionale al mondo, apre le selezioni per piloti esperti, offrendo posizioni per Primi Ufficiali (Type Rated e Non-Type Rated) e Capitani Direct Entry. A ...

Un aereo contro la Torre Eiffel : la pubblicità della Pakistan Airlines che ricorda l'11 settembre

Ha generato non poche polemiche una pubblicità della compagnia Pakistan Airlines in cui si vede un aereo puntare contro la Torre Eiffel

Atterraggio d’emergenza per volo United Airlines : vassoi di cibo finiscono sul corridoio - 6 feriti gravi

Un Boeing 787-800 della United Airlines è stato costretto a tornare all'atterraggio d'emergenza a Lagos a seguito di un problema tecnico che ha causato una perdita di pressione in cabina. Almeno 38 ...

AEROPORTO FIUMICINO | Nuovo collegamento aereo Roma-Chengdu operato da Sichuan Airlines. Blocco delle rotte Italia-Cina: la mappa dei voli cancellati. Si vola anche a Chengdu, l’avanzata cinese continua. «Malpensa è in ottima salute». Air China, inaugurata la rotta diretta Fiumicino - Hangzhou. Ne parlano su altre fonti