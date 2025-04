Schiacciato da una porta blindata muore operaio 35enne

operaio di 35 anni, Pietro Zito, impiegato in un'azienda di infissi di Carini, Palermo, è morto Schiacciato da una porta blindata che stava consegnando a Trapani. "Siamo stanchi ed esasperati non possiamo più sopportare questa scia di sangue che nei nostri territori di Palermo e Trapani sta aumentando vertiginosamente – afferma la .L'articolo Schiacciato da una porta blindata, muore operaio 35enne proviene da Webmagazine24.

