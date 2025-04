Salvini | Migranti in Albania in manette? Pensa che gente strana che siamo dovevamo mandarli con la colomba pasquale

Salvini ha parlato alla scuola politica della Lega prendendosela con i giornali che hanno, a suo dire, ingigantito “la notizia fin banale che 40 immigrati clandestini, condannati, con precedenti, in attesa di espulsione, sono stati trasferiti in Albania in manette”. Il segretario della Lega ha sottolineato con sarcasmo: “Ma dai, ecco, le mimose, dovevano essere trasferiti in Albania con la colomba pasquale, con l’uovo di Pasqua. Come com’è che li trasferisci in Albania? Pensa a te che gente strana che siamo che anche per il loro bene, peraltro per evitare auto punizioni, li trasferisci in manette”.L'articolo Salvini: “Migranti in Albania in manette? Pensa che gente strana che siamo, dovevamo mandarli con la colomba pasquale” proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Salvini: “Migranti in Albania in manette? Pensa che gente strana che siamo, dovevamo mandarli con la colomba pasquale” Leggi su Ilfattoquotidiano.it Il vicepremier Matteoha parlato alla scuola politica della Lega prendendosela con i giornali che hanno, a suo dire, ingigantito “la notizia fin banale che 40 immigrati clandestini, condannati, con precedenti, in attesa di espulsione, sono stati trasferiti inin”. Il segretario della Lega ha sottolineato con sarcasmo: “Ma dai, ecco, le mimose, dovevano essere trasferiti incon la, con l’uovo di Pasqua. Come com’è che li trasferisci ina te checheche anche per il loro bene, peraltro per evitare auto punizioni, li trasferisci in”.L'articolo: “ininchechecon la” proviene da Il Fatto Quotidiano.

