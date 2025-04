Un Film Minecraft 2 il sequel si farà secondo i vertici Warner!

Film Minecraft ha “devastato” il box office, con la sua cubettosa irriverenza e già si parla di sequel: a dichiararlo sono Mike De Luca e Pam Abdy, CEO della divisione cinematografica di Warner che, in un’intervista esclusiva hanno definito ‘imminente‘ l’ufficializzazione del progetto“I contratti non sono stati ancora ora firmati, ma manca poco”Un successo, quello del Film con Jack Black, che sembra aver improvvisamente capovolto le sorti dei due dirigenti, che fino a poche settimane fa, come sostiene THR, erano apparentemente destinati a perdere il posto, a causa dei numerosi flop sofferti (ultimo in ordine di tempo, Mickey17). Al proposito, i due hanno dichiarato a DeadlineDe Luca: “Onestamente, per noi è un onore lavorare alla Warner Bros. È uno studio che abbiamo sempre considerato con la massima stima. Cinemaserietv.it - Un Film Minecraft 2, il sequel si farà, secondo i vertici Warner! Leggi su Cinemaserietv.it Unha “devastato” il box office, con la sua cubettosa irriverenza e già si parla di: a dichiararlo sono Mike De Luca e Pam Abdy, CEO della divisione cinematografica diche, in un’intervista esclusiva hanno definito ‘imminente‘ l’ufficializzazione del progetto“I contratti non sono stati ancora ora firmati, ma manca poco”Un successo, quello delcon Jack Black, che sembra aver improvvisamente capovolto le sorti dei due dirigenti, che fino a poche settimane fa, come sostiene THR, erano apparentemente destinati a perdere il posto, a causa dei numerosi flop sofferti (ultimo in ordine di tempo, Mickey17). Al proposito, i due hanno dichiarato a DeadlineDe Luca: “Onestamente, per noi è un onore lavorare allaBros. È uno studio che abbiamo sempre considerato con la massima stima.

Potrebbe interessarti anche:

Un film Minecraft potrebbe stabilire nuovi record di incassi per un progetto tratto da un videogame

I primi dati degli incassi ottenuti da Un film Minecraft sembrano portare a potenziali incassi record per un adattamento cinematografico di un videogioco. Un film Minecraft ha stabilito un nuovo ...

Un Film Minecraft contiene l’easter egg più commovente della storia (preparate i fazzoletti)

Un film che si presenta come una colorata commedia per famiglie riesce a stupire il pubblico con uno dei momenti più toccanti mai visti in un adattamento cinematografico di un videogioco. Un Film ...

Un Film Minecraft registra il miglior debutto di sempre per un film tratto da un videogioco

Dopo anni di attesa e sviluppo, Un Film Minecraft è finalmente arrivato nei cinema… e ha subito fatto la storia. Con un debutto da 157 milioni di dollari negli Stati Uniti e un totale globale che ha ...

Un Film Minecraft 2, il sequel si farà? Parla il regista. Minecraft 2, il sequel si farà? Risponde il regista Jared Hess. Un film Minecraft 2: il regista Jared Hess parla del possibile sequel e anticipa qualche dettaglio. Minecraft 2: il regista sogna un sequel dopo il successo al box office. Il seguito di Un Film Minecraft è già in progetto, dopo il clamoroso successo al lancio nei cinema. Un (altro) film Minecraft? Il sequel sarebbe già in discussione. Ne parlano su altre fonti

(Come si legge su ciakmagazine.it:) Minecraft 2, il sequel si farà? Risponde il regista Jared Hess - Un film Minecraft sta dominando le classifiche al Box Office: a livello globale, il film ha registrato un debutto record con oltre 300 milioni di dollari ...

(Come riportato da msn.com:) Un Film Minecraft 2, il sequel si farà, secondo i vertici Warner! - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

(A riportarlo è cinematographe.it:) Un film Minecraft, il sequel è già in lavorazione? - Un film Minecraft si prospetta come uno dei più grandi successi cinematografici di quest'anno, se non addirittura il più grande. Nonostante le numerose ...