Caso scommesse il sospetto su Vlahovic | cosa c’entra l’attaccante della Juve

Caso scommesse spunta un sospetto anche su Dusan Vlahovic: cosa c’entra l’attaccante della Juventus nel Caso che ha colpito il calcio italiano Caso scommesse, il sospetto su Vlahovic: cosa c’entra l’attaccante della Juve (LaPresse) – SerieANews.comIl calcio italiano è di nuovo sotto i riflettori per uno scandalo che ha scosso tifosi e addetti ai lavori: il Caso scommesse che coinvolge nomi eccellenti della Serie A. Tra questi, spunta un riferimento inaspettato all’attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic.Ma cosa c’entra il bomber serbo con questa vicenda? Andiamo con ordine per capire cosa sta succedendo, senza lasciarci prendere dal sensazionalismo.Il Caso scommesse in Serie A: un terremoto nel calcio italianoNegli ultimi mesi, l’inchiesta sulle scommesse illegali ha fatto parlare di sé. Serieanews.com - Caso scommesse, il sospetto su Vlahovic: cosa c’entra l’attaccante della Juve Leggi su Serieanews.com Nelspunta unanche su Dusanntus nelche ha colpito il calcio italiano, ilsu(LaPresse) – SerieANews.comIl calcio italiano è di nuovo sotto i riflettori per uno scandalo che ha scosso tifosi e addetti ai lavori: ilche coinvolge nomi eccellentiSerie A. Tra questi, spunta un riferimento inaspettato alntus, Dusan.Mail bomber serbo con questa vicenda? Andiamo con ordine per capiresta succedendo, senza lasciarci prendere dal sensazionalismo.Ilin Serie A: un terremoto nel calcio italianoNegli ultimi mesi, l’inchiesta sulleillegali ha fatto parlare di sé.

