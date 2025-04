La confessione di Tonali | "Un ex arbitro mi ha introdotto nelle scommesse avevo un debito di 500 mila euro"

scommesse è stato Pietro Marinoni che è del mio paese, è andato a scuola con mia sorella e all`epoca faceva. Leggi su Calciomercato.com «Chi mi ha iniziato alleè stato Pietro Marinoni che è del mio paese, è andato a scuola con mia sorella e all`epoca faceva.

La confessione di Tonali: "Un ex arbitro mi ha introdotto nelle scommesse, avevo un debito di 500 mila euro". Le confessioni di Tonali: "Avevo 17 anni, tempo e soldi. Mi ha iniziato un arbitro...". Noia e tanti soldi a disposizione: le confessioni dei giocatori. Sandro Tonali, le “confessioni” su scommesse e gioco d’azzardo: “All'inizio non capivo di aver sbagliato, ora parlo nelle scuole”. "Sono stato ignorante". I verbali dell'inchiesta sul calcioscommesse. La CONFESSIONE di Tonali sul suo possibile passaggio all’Inter. Ne parlano su altre fonti

(L’agenzia calciomercato.com ha pubblicato che:) La confessione di Tonali: "Un ex arbitro mi ha introdotto nelle scommesse, avevo un debito di 500 mila euro" - «Chi mi ha iniziato alle scommesse è stato Pietro Marinoni che è del mio paese, è andato a scuola con mia sorella e all`epoca faceva l`arbitro»..

(Risulta da fonti di juventusnews24.com che:) Tonali ha fatto questa rivelazione ai pm: «Chi mi ha indotto alle scommesse è stato un ex arbitro!». La ricostruzione dopo la nuova inchiesta - Tonali ha fatto questa confessione ai pm circa il caso scommesse. Il centrocampista ha fatto il nome di un ex arbitro, le sue parole Sandro Tonali, ex centrocampista del Milan e attualmente al Newcast ...

(Da quanto emerge da msn.com:) Calcioscommesse, quello che emerge dai verbali - Fagioli, Tonali e Florenzi raccontano le loro esperienze con il mondo delle scommesse. Un clan basato a Milano aveva come clienti (ma in qualche caso come complici) calciatori in vista ...