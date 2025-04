Panorama.it - Piste ciclabili, tutte le follie (e gli sprechi)

E se facessimo una ciclabile sullo stretto di Messina? Il progetto per il ponte era in altissimo mare ma l’allora ministra delle Infastrutture, Paola De Micheli, già lanciava l’audace suggerimento. Del resto, non c’è transizione ecologica senza mobilità dolce. Corsie per le bici a tutto spiano e a qualsiasi costo: in ogni città, paese o luogo. Anche laddove l’utilità pare dubbia e i benefici sembrano risibili. Solo il Pnrr prevede 565 chilometri diurbane e altri 746 dituristiche. Bisogna fare in frettissima: comuni e regioni hanno tempo fino a giugno 2026. Così, tanti si sono lanciati in imprese spericolate ed esperimenti arditi. Cone ritardi clamorosi. Tanti automobilisti si lamentano per carreggiate ridotte e percorsi inutilizzati. Molti amanti delle due ruote dribblano pericoli e improvvisazione.