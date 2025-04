Laura Freddi | “Della storia con Bonolis se ne parla troppo non ci siamo nemmeno sposati”

Laura Freddi, tra le protagoniste di Ne vedremo delle belle, parla della fine di questa nuova avventura tv, della sua carriera e anche di Paolo Bonolis, dicendo che della loro storia è strano che se ne parli ancora. Leggi su Fanpage.it , tra le protagoniste di Ne vedremo delle belle,della fine di questa nuova avventura tv, della sua carriera e anche di Paolo, dicendo che della loroè strano che se ne parli ancora.

