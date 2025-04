Un video di famiglia riprende la prima parola del figlio di due anni | “Finalmente ho sentito la sua voce”

video ha catturato un momento inatteso: il figlio maggiore, cui è stato diagnosticato una forma di autismo ha pronunciato la sua prima parola. Un traguardo emozionante per la famiglia, che spera di ispirare altre famiglie con bambini nello spettro autistico. Leggi su Fanpage.it La madre stava filmando i primi passi della sua bimba, quando ilha catturato un momento inatteso: ilmaggiore, cui è stato diagnosticato una forma di autismo ha pronunciato la sua. Un traguardo emozionante per la, che spera di ispirare altre famiglie con bambini nello spettro autistico.

Potrebbe interessarti anche:

Nico Paz all’Inter? La reazione di Marotta e Zanetti prima della Champions | VIDEO CM.IT

Il gioiello argentino del Como è nella lista degli obiettivi del club nerazzurro: siparietto tra la dirigenza nerazzurra e i tifosi Non è un mistero il corteggiamento dell’Inter per Nico Paz, con ...

VIDEO - derby Milan-Inter : Curva Sud - cori e bandiere prima della sfida | PM

Alle ore 18:00 in campo per il derby Milan-Inter! Ecco il video del raduno della Curva Sud prima della partita. Cori e striscioni Alle ore 18:00 tutti in campo per il derby Milan-Inter, partita ...

Sanremo 2025 - Sarah Toscano : “Sono scaramantica - se non spruzzo il mio profumo preferito prima di salire sul palco - qualcosa può andare male” – IL VIDEO

“Amarcord” è il brano con cui Sarah Toscano, la vincitrice dell’ultima edizione di “Amici di Maria De Filippi”, gareggia alla 75esima edizione del Festival di Sanremo. La cantante ha anche ...

Un video di famiglia riprende la prima parola del figlio di due anni: "Finalmente ho sentito la sua voce". "Segreti di famiglia", stasera in tv: le anticipazioni del 18 agosto 2024. Segreti di famiglia non va in onda stasera 14 luglio: ecco perché. Downton Abbey II: dove vedere il film stasera in tv e streaming. La zona d’interesse, in prima TV su Sky il film premiato a Cannes di Jonathan Glazer. Matilde Lorenzi, la webcam riprende l'incidente e i soccorsi. Video | Video. Ne parlano su altre fonti

(Dalle pagine di fanpage.it si apprende che:) Un video di famiglia riprende la prima parola del figlio di due anni: “Finalmente ho sentito la sua voce” - La madre stava filmando i primi passi della sua bimba, quando il video ha catturato un momento inatteso: il figlio maggiore, cui è stato diagnosticato ...