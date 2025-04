Cos’è la Parigi-Roubaix Monumento del ciclismo e perché si chiama l’Inferno del Nord?

Parigi-Roubaix è una delle cinque "Classiche Monumento" del ciclismo su strada, insieme a Milano-Sanremo, Giro delle Fiandre, Liegi-Bastogne-Liegi e Giro di Lombardia. Nata nel 1896 su iniziativa degli industriali tessili Théodore Vienne e Maurice Perez per promuovere il nuovo velodromo di Roubaix, la corsa è soprannominata "l'Inferno del Nord" per le sue condizioni estreme e il percorso impegnativo .?La gara si svolge annualmente nel Nord della Francia, con partenza da Compiègne e arrivo al velodromo di Roubaix, coprendo una distanza di circa 259,7 km. Il percorso è noto per i suoi tratti in pavé (con pietre davvero difficili da gestire), che costituiscono una sfida significativa per i ciclisti. Tra i settori più famosi vi sono la Foresta di Arenberg, Mons-en-Pévèle e Carrefour de l'Arbre .

