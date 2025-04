The Voice Senior 2025 Patrizia Conte ha vinto | l’emozione di Gigi D’Alessio

Patrizia Conte la vincitrice di The Voice Senior 2025. La cantante, della squadra di Gigi D'Alessio, dopo la proclamazione è corsa ad abbracciare il suo coach in lacrime: "Te lo sei meritato", le ha detto il cantautore napoletano emozionato prima di consegnarle il premio. Patrizia Conte, 61 anni di Taranto, si è

The Voice Senior 2025 - la semifinale stasera 4 aprile : anticipazioni e regolamento

Stasera, venerdì 4 aprile, appuntamento con la semifinale di ‘The voice senior’ alle 21.30 su Rai 1. Il talent show condotto da Antonella Clerici – che premia le più belle voci over 60 del Paese – è ...

Ascolti TV | Venerdì 14 Marzo 2025. The Voice Senior svetta (23%) - Le Onde del Passato fermo al 12.4%

Nella serata di ieri, venerdì 14 marzo 2025, su Rai1 la terza puntata di The Voice Senior ha interessato 3.643.000 spettatori pari al 23% di share. Su Canale5 la quinta puntata de Le Onde del ...

Ascolti tv venerdì 14 marzo : The Voice Senior - Le onde del passato - Propaganda Live

Ascolti tv venerdì 14 marzo 2025: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 14 marzo 2025? Su Rai 1 è andato in onda The ...

