Ucraina divisa come Berlino nel 1945 l’idea scappata all’inviato di Trump e il dietrofront La tentazione di cedere il Donbass a Mosca

Ucraina «quasi come Berlino dopo la Seconda guerra mondiale, dove c'era una zona russa, una francese, una britannica e una americana». È l'idea ventilata in un'intervista al Times dal generale Keith Kellogg, inviato speciale di Donald Trump a Kiev, per porre fine al conflitto ormai triennale. Una suddivisione che vedrebbe, nella mente di Kellogg, nelle regioni orientali il controllo diretto dell'esercito russo. Nella zona occidentale le «forze di rassicurazione», già promesse dal presidente francese Emmanuel Macron nello sforzo bilaterale che unisce Parigi e Londra. Al centro, invece, un'ampia area demilitarizzata di circa 30 chilometri che comprenderebbe i centri di Sumy e Kharkiv nonché la centrale nucleare di Zaporizhzia. Un piano che farebbe contenti tutti, anche Washington che non dovrebbe sprecare neanche uno dei suoi uomini.

