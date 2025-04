Due idee per rendere le verdurine molto appetibili tratte dal libro La mia cucina stagionale di Tirmagno

verdurine molto appetibili. Sono tratte da La mia cucina stagionale (Mondadori), dove Tirmagno, content creator seguitissimo, mette in tavola la sua cucina sana e autentica. Per la quale la terra e le stagioni contano ancora, e tanto. Uova alla Jova: la deliziosa ricetta del cantante che fa impazzire i social X Leggi anche › Risotto verde: due ricette di primavera Insalata di patate e asparagiINGREDIENTI X 4: 250 g patate novelle400 g asparagi grossi240 g ceci precotti1 manciata di pomodori secchi3 spicchi d'aglionoci, rosmarino e salvia.

